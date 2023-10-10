بدء طرح تذاكر بطولة كأس آسيا قطر 2023.. والأسعار تبدأ من 25 ريالًا قطريًّا

وتبدأ أسعار التذاكر من 25 ريالًا قطريًّا "ما يقارب 6.8 دولارات أمريكية"، وذلك من أجل منح فرصة متابعة المباريات لملايين الجماهير المتحمسة لكرة القدم الآسيوية، والتي يمكن أن تقوم بشراء التذاكر عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: the-AFC.com.