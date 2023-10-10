بدء طرح تذاكر بطولة كأس آسيا قطر 2023.. والأسعار تبدأ من 25 ريالًا قطريًّا

باتت تذاكر كأس آسيا AFC قطر 2023 متاحة الآن للبيع عبر الإنترنت؛ حيث يمكن للجماهير شراء التذاكر لحضور جوهرة بطولات قارة آسيا.
وفي أعقاب العروض التاريخية المميزة التي قدّمتها منتخبات قارة آسيا في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022؛ ينتقل تركيز جماهير كرة القدم المتحمسة في قارة آسيا إلى قطر من جديد في البطولة القارية التي تقام خلال الفترة من 12 يناير ولغاية 10 فبراير 2024.
وتبدأ أسعار التذاكر من 25 ريالًا قطريًّا "ما يقارب 6.8 دولارات أمريكية"، وذلك من أجل منح فرصة متابعة المباريات لملايين الجماهير المتحمسة لكرة القدم الآسيوية، والتي يمكن أن تقوم بشراء التذاكر عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: the-AFC.com.