رياضة

إنجلترا وهولندا وأمريكا في باقي منافسات الجولة الأولى من منافسات كأس العالم

إنجلترا وهولندا وأمريكا في باقي منافسات الجولة الأولى من منافسات كأس العالم
محمد السيد
محمد السيد

تستكمل غدًا الاثنين باقي مباريات الجولة الأولى من منافسات كأس العالم المقامة حاليًا في قطر وذلك بعدة لقاءات نارية حيث تُقام ثلاث مباريات على النحو التالي:

إنجلترا - إيران (المجموعة الثانية)

تُقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت مكة، حيث تُقام المباراة على ملعب خليفة الدولي، علمًا بأن المنتخبين ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما الولايات المتحدة وويلز.

السنغال - هولندا (المجموعة الأولى)

تُقام المباراة ، في تمام الساعة 7 بتوقيت مكة، على ملعب الثمامة، علمًا بأن المنتخبين ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جوارهما قطر والإكوادور.

أمريكا - ويلز (المجموعة الثانية)

تُقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة على ملعب أحمد بن علي المونديالي، علماً بأنهما في المجموعة الثانية بجوار إنجلترا وإيران.

وانطلقت مساء اليوم الأحد، بداية مباريات كأس العالم، حيث جمعت بين البلد المضيف قطر، ومنتخب الإكوادور، وانتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل.

كأس العالم FIFA قطر 2022

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