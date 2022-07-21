الأخضر الشاب يعاود تدريباته بعد انتصار موريتانيا في افتتاح كأس العرب للشباب

عاود المنتخب السعودي تحت 20 عاماً اليوم الخميس تدريباته بعد مباراته أمام منتخب موريتانيا أمس الأربعاء والتي انتهت بنتيجة 2-0، ضمن افتتاح بطولة كأس العرب.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً.
ويواصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً غداً الجمعة تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب التي تحتضنها مدينة أبها حتى السادس من شهر أغسطس المقبل.