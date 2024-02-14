الليلة في دور الـ16 الآسيوي.. موقعة صعبة تنتظر الهلال أمام سابهان.. والاتحاد يخشى "مصيدة" نافباخور

قمة مرتقبة تجمع الهلال السعودي ونظيره سابهان الإيراني مساء اليوم الخميس على ملعب "نقش جهان" في أصفهان الإيرانية، وذلك في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023 "لقاء الذهاب".
وفي المواجهة الثانية، وبالدور ذاته من البطولة الآسيوية، يحل الاتحاد السعودي ضيفًا على نظيره نافباخور الأوزبكي في تمام الخامسة مساء على الملعب المركزي في أوزبكستان.
ويأمل الناديان السعوديان العودة للديار منتصرَين؛ حتى يلعبا بارتياح في مباراتَي "الإياب" على أرضَيهما وبين جماهيرهما.
يُذكر أنه بعد مباريات الذهاب ستلتقي الفِرق مرة أخرى في مباريات الإياب بين 20 و22 فبراير، فيما ستلعب الفرق المتأهلة مواجهات ربع النهائي ذهابًا وإيابًا في الفترة من 4 إلى 13 مارس.