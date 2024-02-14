الليلة في دور الـ16 الآسيوي.. موقعة صعبة تنتظر الهلال أمام سابهان.. والاتحاد يخشى "مصيدة" نافباخور

يُذكر أنه بعد مباريات الذهاب ستلتقي الفِرق مرة أخرى في مباريات الإياب بين 20 و22 فبراير، فيما ستلعب الفرق المتأهلة مواجهات ربع النهائي ذهابًا وإيابًا في الفترة من 4 إلى 13 مارس.