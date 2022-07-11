الهولندي "آدم ماهر" يعزز صفوف ضمك حتى 2025

أعلنت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع، يوم الاثنين، تعاقدها رسمياً مع الهولندي آدم ماهر لاعب أوتريخت الهولندي؛ لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بدءاً من الموسم الرياضي المقبل وحتى عام 2025.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أرفق معها مقطع فيديو للاعب قال فيها: "آدم ماهر ضمكاوي".
وخاض اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا 32 مباراة في الدوري الهولندي الموسم الماضي بواقع 2758 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، وصنع 3 أهداف، ونال جائزة رجل المباراة في 3 مواجهات.
ويملك لاعب خط الوسط الهولندي من أصول مغربية خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية، حيث لعب خلال مسيرته الاحترافية مع عدة أندية في اثنا عشر موسمًا وهي "إي زد ألكمار، أيندهوفن، عثمانيلي سبور، تفينتي أنشخيدة، أوترخت"، وسجل خلالها 32 هدفًا ضمن 232 مباراة وفاز في موسم واحد بالكأس وفي ثلاثة مواسم بالدوري.
وفاز بلقب الدوري الهولندي ثلاث مرات مع أيندهوفن في "14-15، 15-16، 17-18"، ونال مع ألكمار لقب الكأس في 2012، وتوج بكأس السوبر الهولندي مرتين مع ايندهوفن في 2016 و2017.
وكان فريق ضمك قد أنهى الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المركز الخامس برصيد 44 نقطة للمرة الأولى في تاريخ الفريق الجنوبي.
ويستعد الفريق للموسم الجديد بمعسكر في سلوفينيا يمتد من الفترة ما بين 21 يوليو من الشهر الجاري حتى 10 أغسطس المقبل، وسيخوض الفريق 4 مباريات ودية خلال معسكره الخارجي.