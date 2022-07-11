الهولندي "آدم ماهر" يعزز صفوف ضمك حتى 2025

ويملك لاعب خط الوسط الهولندي من أصول مغربية خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية، حيث لعب خلال مسيرته الاحترافية مع عدة أندية في اثنا عشر موسمًا وهي "إي زد ألكمار، أيندهوفن، عثمانيلي سبور، تفينتي أنشخيدة، أوترخت"، وسجل خلالها 32 هدفًا ضمن 232 مباراة وفاز في موسم واحد بالكأس وفي ثلاثة مواسم بالدوري.