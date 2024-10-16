بحفل غنائي ومتحف وطقم خاص.. الهلال يحتفل بذكرى تأسيسه الـ 67

يحتفل نادي الهلال بذكرى تأسيسه الـ 67 في يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، من خلال فعاليات تستمر من 18 أكتوبر إلى 21 أكتوبر في ملعب "المملكة أرينا"، وذلك في إطار الاحتفاء بتاريخ وإنجازات النادي في مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.
ومن أبرز فعاليات الاحتفال، حفل غنائي سيحييه الفنان "رابح صقر" مساء الجمعة 18 أكتوبر، بعد مباراة الهلال أمام "الفيحاء"، بتنظيم شركة "روتانا" ورعاية "موسم الرياض".
كما سيتضمن الاحتفال إطلاق طقم الذكرى السنوية بإصدار محدود، مستوحى من الطقم الذي ارتداه الفريق في عام 1978 أثناء تواجد أسطورة كرة القدم البرازيلية "روبيرتو ريفلينو" مع الهلال.
ويشمل الاحتفال أيضًا إقامة متحف في "المملكة أرينا"، يعرض فيه الكؤوس والبطولات والمقتنيات التاريخية التي تبرز مسيرة الهلال منذ تأسيسه. وسيتمكن عشاق النادي من زيارة المعرض من خلال تذاكر سيتم طرحها عبر تطبيق "store Blu".