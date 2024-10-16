بحفل غنائي ومتحف وطقم خاص.. الهلال يحتفل بذكرى تأسيسه الـ 67

يحتفل نادي الهلال بذكرى تأسيسه الـ 67 في يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، من خلال فعاليات تستمر من 18 أكتوبر إلى 21 أكتوبر في ملعب "المملكة أرينا"، وذلك في إطار الاحتفاء بتاريخ وإنجازات النادي في مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.