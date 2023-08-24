بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد القدم.. إعادة تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية برئاسة "النصر"

وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على إعادة تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية، بعد انتهاء الدورة السابقة للجنة.
وضمت اللجنة في تشكيلها الجديد كلًا من نزيه النصر رئيسًا، وإبراهيم المعطش نائبًا، وعضوية كل من فهيد الدوسري وعلي المسلماني وملكة شريف.
من جانبه رحّب رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نزيه النصر بالأعضاء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم الجديدة، كما وجّه جزيل الشكر للأعضاء السابقين، فايز بن أحمد المالكي، عبدالعزيز بن ناصر الحميدي، ناصر بن إبراهيم اليوسف، وهيف بن مذكر الفويه، على ما قدموه من جهد خلال فترة عضويتهم، مما ساهم في تحقيق أهداف اللجنة.