بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد القدم.. إعادة تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية برئاسة "النصر"

من جانبه رحّب رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نزيه النصر بالأعضاء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم الجديدة، كما وجّه جزيل الشكر للأعضاء السابقين، فايز بن أحمد المالكي، عبدالعزيز بن ناصر الحميدي، ناصر بن إبراهيم اليوسف، وهيف بن مذكر الفويه، على ما قدموه من جهد خلال فترة عضويتهم، مما ساهم في تحقيق أهداف اللجنة.