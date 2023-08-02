"فيراتي" يوافق على الانضمام للأهلي.. خلال الميركاتو الصيفي

وأفاد الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" إلى أن الأمر الآن متروك لاتفاق الأندية، حيث إن النادي الفرنسي غير مستعد للسماح له بالرحيل بسهولة، مشيراً إلى أن المحادثات ستتواصل خلال الأيام المقبلة.