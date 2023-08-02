"فيراتي" يوافق على الانضمام للأهلي.. خلال الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان، اتخذ قراره في العرض المقدم له من النادي الأهلي السعودي لضمه، خلال الموسم الصيفي الحالي.
ووفقاً لما نشره الصحفي "رودي غاليتي" فإنه تمت الموافقة على كافة شروط العقد بين فيراتي والأهلي، حيث قبل اللاعب العرض النهائي للنادي.
وأفاد الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" إلى أن الأمر الآن متروك لاتفاق الأندية، حيث إن النادي الفرنسي غير مستعد للسماح له بالرحيل بسهولة، مشيراً إلى أن المحادثات ستتواصل خلال الأيام المقبلة.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن الهلال أيضاً ينافس الأهلي للتعاقد مع فيراتي ،كما أن ماتياس يايسله مدرب الأهلي تدخل بنفسه في المفاوضات، للحصول على اللاعب بالموسم الجديد.