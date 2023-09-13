إصابة لاعب الأخضر "شراحيلي" بتمزُّق في العضلة الخلفية للساق وكدمة بالركبة

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة التواصل الاجتماعي "x"، تغريدة جاء فيها: "كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أُجريت للاعب رياض شراحيلي، عن تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية للساق، وكدمة بالركبة، وتم التواصل مع الجهاز الطبي بنادي الشباب والرفع بالتقارير الطبية المفصلة بذلك؛ لمتابعة البرنامج العلاجي".