حتى عام 2028.. نيوكاسل يضم نجم ميلان"تونالي" في صفقة قياسية

من جانبه ، قال تونالي: في البداية ، أريد أن أشكر نيوكاسل يونايتد لأنهم قدموا لي فرصة ضخمة في مسيرتي، أريد أن أرد هذه الثقة داخل الملعب كما أفعل دائماً، أنا حقاً متحمس لخوض أول مباراة بملعب سانت جيمس بارك والشعور بدعم الجماهير.