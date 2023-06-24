الاتفاق يُوقِّع مع الهولندي إلكو لتولِّي منصب المدير الرياضي

يذكر أن إلكو يمتلك خبرة فنية منذ عام 1996 في أوروبا وإفريقيا وآسيا، وتحديدًا منطقة الخليج العربي، وقد بدأ مسيرته مع الاتفاق قبل 20 عامًا مساعد مدرب ومدربًا للفريق الأولمبي، وعاد مدربًا للفريق الأول في نهاية موسم 2016/ 17، ومديرًا فنيًّا للفئات السنية، إضافة لعمله مدربًا لفئة الشباب في موسم 2022/ 23.