الهلال في مفاوضات مع ثلاثة مدربين.. والإعلان عن المدرب الأسبوع القادم

يواصل مسؤولو نادي الهلال، البحث عن مدير فني جديد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق المعسكر الإعدادي، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.
وبحسب تقارير صحفية، فقد وضعت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، ثلاثة مدربين عالميين للظفر بخدمات واحد منهم، لقيادة الفريق خلال منافسات الموسم المقبل.
ووفقًا للصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" فإن إدارة الهلال تريد تعيين المدير الفني الجديد خلال الأسبوع القادم، بعد أن وافق المدربون في القائمة التي وضعتها الإدارة على الدخول في مفاوضات.
وقال الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "الهلال يريد تعيين المدير الجديد خلال الأسبوع القادم".
وتابع: "يخطط النادي للمضي قدمًا في المحادثات مع الأهداف العليا في القائمة وهم: ماسيميليانو أليجري، الإسباني جولين لوبيتيجي، والبرتغالي باولو فونسيكا".
وأضاف: "أعطى المديرون الفنيون الثلاثة الضوءَ الأخضر للقاء ممثلي الهلال لاستكشاف المقترحات بشكل أفضل".
وكان الهلال قد أعلن رحيل مدربه الأرجنتيني رامون دياز، بعد نهاية عقده، في ختام الموسم الرياضي الماضي 2022- 2023، الذي اكتفى فيه الفريق الأول لكرة القدم، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.