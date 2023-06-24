الهلال في مفاوضات مع ثلاثة مدربين.. والإعلان عن المدرب الأسبوع القادم

وكان الهلال قد أعلن رحيل مدربه الأرجنتيني رامون دياز، بعد نهاية عقده، في ختام الموسم الرياضي الماضي 2022- 2023، الذي اكتفى فيه الفريق الأول لكرة القدم، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.