كلاسيكو النصر والأهلي بصافرة برازيلية

واختار الحكم محمد الحربي لإدارة مباراة الأخدود ونظيره الخليج على أن يعاونه فيصل القحطاني وفهد العمري، في حين سيشرف عبدالله الحربي على إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من محمد الوحيمر.