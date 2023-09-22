كلاسيكو النصر والأهلي بصافرة برازيلية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي ستقود مباريات اليوم الجمعة، من منافسات الجولة السابعة لدوري روشن المسماة "جولة نحلم ونحقق" للموسم الرياضي 2023/2024م.
وعين الاتحاد طاقم تحكيم من أمريكا الجنوبية لقيادة قمة مباريات الجولة "الكلاسيكو" الذي يجمع النصر بضيفه الأهلي على ملعب "الأول بارك" في الرياض.
وسيقود الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو المواجهة كحماً للساحة بمساعدة من مواطناه رافائيل ألفيس كمساعد أول و لوانديرسون دوس سانتوس مساعد ثانٍ فيما سيتولى دانييل بينس قيادة غرفة فيديو، حيث سيعاونه الحكم السعودي هشام الرفاعي.
واختار الحكم محمد الحربي لإدارة مباراة الأخدود ونظيره الخليج على أن يعاونه فيصل القحطاني وفهد العمري، في حين سيشرف عبدالله الحربي على إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من محمد الوحيمر.
وكلف الحكم عبدالرحمن السلطان لقيادة لقاء الرياض وضيفه الفيحاء، حيث سيساعده كل من عمر الجمل ومفرح آل حسن، بينما ستكون فرفة الفيديو بعهدة عبدالله الشهري وبمساعدة من عبدالرحيم الشمري.
أما مباراة الوحدة ونظيره أبها سيديرها رائد الزهراني بمساعدة من إبراهيم الدخيل وبدر الشمراني، على أن يتولى عبدالصمد بكري قيادة غرفة الفيديو بمساعدة من علي العلي.