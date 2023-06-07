"الاتحاد" يطرح تذاكر تقديم كريم بنزيما

أعلن نادي الاتحاد بطل دوري روشن، إقامة حفل تقديم النجم الفرنسي كريم بنزيما يوم غد الخميس، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وطرح النادي تذاكر حفل تقديم الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، عبر موقعه الإلكتروني والمقرر مساء الخميس الثامن من يونيو الجاري على أرضية ملعب الجوهرة المشعة عند الساعة (8:45) مساءً.
ونشر بطل دوري روشن السعودي للمحترفين رابط التذاكر عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفور طرح التذاكر بيعت قرابة 6 آلاف تذكرة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
وستكون التذاكر متوفرة عبر هذا الرابط .
وكان نادي الاتحاد قد أعلن تعاقده مع الدولي الفرنسي والذي فاز بـ25 بطولة مع ريال مدريد، يوم الثلاثاء، بعقد يمتد حتى 2026.
وسيكون اتحاد جدة ثالث نادٍ في مسيرة بنزيما (35 عاماً) إذ بدأ مسيرته الاحترافية في ليون الفرنسي، قبل الانتقال عام 2009 إلى ريال مدريد الإسباني.