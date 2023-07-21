بدأ توافد الفرق المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

وفي سياق متّصل اعتمدت لجنة الحكام لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، برئاسة هاني بلان، وعضوية كلٍّ من: خليل جلال، ومحمد كزاز؛ قائمةَ الحكام للبطولة. وضمت قائمة حكام الساحة كلًّا من: خالد الطريس وماجد الشمراني ومحمد الهويش من السعودية، وأمين عمر ومحمود البنا ومحمد عاشور من مصر، وصادق السالمي وهيثم قيراط من تونس، وبن إبراهيم الحلو ولطفي بكواسه من الجزائر، ورضوان جيد وسمير كزاز من المغرب، وأحمد العلي من الكويت، وعبدالرحمن جاسم ومحمد الشمري من قطر، وعادل النقبي وعمار الجنيبي من الإمارات، وعلي صباح ومهند قاسم من العراق، وبيد دحان من موريتانيا، وعبدالواحد حروديه وأحمد عبدالرزاق من ليبيا، وأدهم مخادمة من الأردن، ومحمود علي من السودان، وحنا حطاب من سوريا، وحسين أبو يحيى من لبنان.