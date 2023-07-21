بدأ توافد الفرق المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

بدأت بالتوافد وفود الفرق المشاركة في منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في الطائف وأبها والباحة، خلال الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 12 أغسطس المقبل، تترقّب جماهير كرة القدم نسخة مختلفة من بطولة الأندية العربية.
حيث وصلت بعثتا ناديَي: الوحدة الإماراتي، و شباب بلوزداد الجزائري؛ إلى مدينة أبها التي تستضيف مباراة افتتاح البطولة، يوم الخميس القادم الموافق 27 يوليو الجاري، بلقاء يجمع السد القطري مع الوداد المغربي.
وتستمرّ منافسات دور المجموعات بين يومَي 27 يوليو و3 أغسطس، بينما تُقام مباريات الدور ربع النهائي في 5 و6 أغسطس، وتُلعب منافسات نصف النهائي يوم 9 من نفس الشهر، ومن المقرّر أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 12 أغسطس المقبل؛ لحسم هوية البطل المتوج باللقب لهذا العام.
وتضمُّ المجموعة الأولى فرق: الاتحاد السعودي، والشراطة العراقي، والترجي التونسي، والصفاقسي التونسي، وتضم الثانية فرق: الهلال السعودي، وأهلي طرابلس الليبي، والسد القطري، والوداد المغربي.
وتضمُّ المجموعة الثالثة فرق: النصر، والشباب السعوديين، والزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي، وتضم الرابعة كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي، والكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي.
وفي سياق متّصل اعتمدت لجنة الحكام لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، برئاسة هاني بلان، وعضوية كلٍّ من: خليل جلال، ومحمد كزاز؛ قائمةَ الحكام للبطولة. وضمت قائمة حكام الساحة كلًّا من: خالد الطريس وماجد الشمراني ومحمد الهويش من السعودية، وأمين عمر ومحمود البنا ومحمد عاشور من مصر، وصادق السالمي وهيثم قيراط من تونس، وبن إبراهيم الحلو ولطفي بكواسه من الجزائر، ورضوان جيد وسمير كزاز من المغرب، وأحمد العلي من الكويت، وعبدالرحمن جاسم ومحمد الشمري من قطر، وعادل النقبي وعمار الجنيبي من الإمارات، وعلي صباح ومهند قاسم من العراق، وبيد دحان من موريتانيا، وعبدالواحد حروديه وأحمد عبدالرزاق من ليبيا، وأدهم مخادمة من الأردن، ومحمود علي من السودان، وحنا حطاب من سوريا، وحسين أبو يحيى من لبنان.
ومن الحكام المساعدين تضم القائمة كلًّا من: هشام الرفاعي وفيصل القحطاني من السعودية، وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال من مصر، وخليل حساني وأيمن إسماعيل من تونس، وقوراري مقران وزرهوني أكرم من الجزائر، والحسن أزكاو ومصطفى أكراد من المغرب، وعبدالهادي العنزي وأحمد صادق من الكويت، وطالب المري وسعود أحمد من قطر، وجاسم عبدالله آل علي وعلي النعيمي من الإمارات، وحيدر عبدالحسين وأمير داؤود من العراق، وإبراهيم سالم ويوسف محمد من موريتانيا، وعطية عيسى ووليد الحجاوي من ليبيا، ومحمد جعفر وعبدالله صالح من البحرين، وأبي بكر العمري وراشد الغيثي من عمان، وأحمد الرويلي ومحمد خلف من الأردن، ومحمد عبدالله وعمر حامد من السودان، وعلي أحمد ومازن زيزفون من سوريا.
يذكر أن نادي الاتحاد السعودي حقّق لقب النسخة الماضية من البطولة التي حملت مسمى "كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، بينما جوائز البطولة تبلغ 10 ملايين دولار؛ حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار.