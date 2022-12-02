"الدلاك" توجه.. "أبوراس" بطلاً لسباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل

توّج مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك الفارس فارس أبو راس، من فريق الوادي بطلاً لسباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل، والذي أقيم اليوم في ميدان الجنادرية بمدينة الرياض لمسافة 119 كم بمشاركة أكثر من 60 فارساً وفارسة.
وتوج أبو راس بطلاً للسباق برفقة الجواد "جير أشير" بعد أن قدما أداءً مميزًا تصدر به مراحل السباق الأربع وبمعدل سرعة 24,2 كم/ ساعة، وحلّ في المركز الثاني الفارس إبراهيم الصغير من فريق الصغير على الجواد "وزير" وبسرعة 22,92 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله العميري من فريق الخيالة على الجواد "رمسا" وبسرعة 22,78 كم / ساعة.
يذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية يقيم يوم غد سباقين دوليين مصاحبين لمسافة 120 كم ومسافة 100 كم بمشاركة أكثر من 150 فارساً وفارسة من عدة دول.