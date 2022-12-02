"الدلاك" توجه.. "أبوراس" بطلاً لسباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل

وتوج أبو راس بطلاً للسباق برفقة الجواد "جير أشير" بعد أن قدما أداءً مميزًا تصدر به مراحل السباق الأربع وبمعدل سرعة 24,2 كم/ ساعة، وحلّ في المركز الثاني الفارس إبراهيم الصغير من فريق الصغير على الجواد "وزير" وبسرعة 22,92 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله العميري من فريق الخيالة على الجواد "رمسا" وبسرعة 22,78 كم / ساعة.