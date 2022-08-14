في نجاحٍ جديد.. 5 مقاعد للاتحاد السعودي للكرة الطائرة في الاتحاد العربي

ويأتي التواجد السعودي الكبير في لجان الاتحاد العربي واتحاد غرب آسيا للمكانة الكبيرة للرياضة السعودية على الصعيدين العربي والآسيوي، ثم بفضل الدعم الكبير الذي يجده اتحاد الطائرة من رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي، وللجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي، لما يحظى به من سمعة طيبة وتقدير وثقة من كل عناصر اللعبة على المستوى العربي والدولي، وكذلك من خلال تحركاته التي أثمرت عن الحصول على هذا العدد الكبير من المقاعد في الاتحادين العربي وغرب آسيا.