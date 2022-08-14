في نجاحٍ جديد.. 5 مقاعد للاتحاد السعودي للكرة الطائرة في الاتحاد العربي

سجل الاتحاد السعودي للكرة الطائرة نجاحًا جديدًا يضاف للنجاحات الكبيرة التي حصل عليها خلال الفترة القليلة الماضية، بعد فوز رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي بالعلامة الكاملة في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العربي للكرة الطائرة في الدورة الأخيرة بالمنامة، وهو الوحيد في قائمة المرشحين الذي حصل على هذه العلامة.
وجاء النجاح الأكبر، وهو كسب خمسة مقاعد في اللجان العاملة في الاتحاد العربي، وهو العدد الذي يسجَّل لأول مرة في تاريخ الاتحاد السعودي؛ حيث كان تواجد السعودية في الاتحاد العربي لا يتجاوز مقعدين في جميع الدورات الماضية.
وجاء التواجد السعودي في اللجان العربية عندما فاز الدكتور خالد الزغيبي برئاسة لجنة الحكام كأول سعودي يفوز بالرئاسة بعد فوزه بعضوية المكتب التنفيذي، وكذلك تم انتخاب سعد الرويس نائبًا لرئيس اللجنة الفنية، وعبدالله أمين رئيسًا للجنة الإعلامية، وباسم منقل عضوًا في لجنة التدريب، وأحلام العمري في لجنة الرياضة النسائية.
وكان اتحاد الطائرة قد خطف ثمانية مقاعد في اتحاد غرب آسيا برئاسة الدكتور خالد الزغيبي للجنة الحكام، بعد فوزه بعضوية مجلس إدارة غرب آسيا، وسعد الرويس بعضوية اللجنة الفنية، ومحمد الفقيه بعضوية لجنة الشواطئ، وإبراهيم البراهيم عضوية لجنة التدريب، وعبدالمحسن آل عبيد، وعبدالله أمين بعضوية اللجنة الإعلامية، وحنان القحطاني بلجنة المرأة، وعبدالله الخليفي بالعضوية الشرفية للجنة الحكام.
ويأتي التواجد السعودي الكبير في لجان الاتحاد العربي واتحاد غرب آسيا للمكانة الكبيرة للرياضة السعودية على الصعيدين العربي والآسيوي، ثم بفضل الدعم الكبير الذي يجده اتحاد الطائرة من رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي، وللجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي، لما يحظى به من سمعة طيبة وتقدير وثقة من كل عناصر اللعبة على المستوى العربي والدولي، وكذلك من خلال تحركاته التي أثمرت عن الحصول على هذا العدد الكبير من المقاعد في الاتحادين العربي وغرب آسيا.
كما تم اختيار الزغيبي في وقت سابق من رئيس الاتحاد الدولي FIVB آري غراسيا لعضوي لجنة التمكين والتطور وكذلك اختارته ريتا رئيسة الاتحاد الآسيوي AVC لعضوية لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي.