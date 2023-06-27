آخر تطورات المحادثات بين الأندية السعودية واللاعبين العالميين

و أفاد خبير سوق الانتقالات أن الإيفواري سيكو فوفانا لاعب نادي لانس الفرنسي معجب بالانتقال إلى النصر و قد أعطى الضوء الأخضر للاستماع إلى العرض السعودي، و لا أعتقد أن يكون هناك أي خلاف على الشروط الأساسية بين اللاعب والنصر، ولكن الخلاف قد ينشأ بين الأندية و ربما تكون المفاوضات مع ناديه لنس صعبة.