مؤشرات جديدة تُقرِّب كريستيانو رونالدو من "النصر"

أكدت قنوات "SSC" الرياضية السعودية، الناقل الرسمي لدوري روشن، اليوم الجمعة اقتراب انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال مراسل القناة بدر رافع أثناء تغطيته مجريات مباراة النصر والرائد ضمن الجولة التاسعة من الدوري: "إن هناك أنباء مؤكدة عن قدوم النجم البرتغالي الدولي، الذي سيحل بديلاً للاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز في النصر".
وتم ربط ذلك بعدم ارتداء أي لاعب في الفريق النصراوي القميص رقم (7) خلال مباراته أمام الرائد اليوم الجمعة ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ولم يلعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، العائد من الإصابة، بالرقم (7) كما اعتاد دائمًا برفقة العالمي، بل ارتدى القميص (77).
يُشار إلى أن رونالدو أنهى تعاقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي بعد أن انتقد مسؤولي النادي، بمن فيهم المدير الفني للفريق إريك تين هاغ.
وارتبط اسم رونالدو (37 عامًا)، الذي يتدرب في منشآت ريال مدريد، بالانتقال لنادي النصر السعودي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، النادي الذي بدأ فيه مسيرته.