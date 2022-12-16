مؤشرات جديدة تُقرِّب كريستيانو رونالدو من "النصر"

وقال مراسل القناة بدر رافع أثناء تغطيته مجريات مباراة النصر والرائد ضمن الجولة التاسعة من الدوري: "إن هناك أنباء مؤكدة عن قدوم النجم البرتغالي الدولي، الذي سيحل بديلاً للاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز في النصر".