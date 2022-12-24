في افتتاح الجولة العاشرة من دوري روشن.. 3 مواجهات أبرزها "ديربي الشرقية" الاتفاق والخليج

تُستكمل غدًا الأحد منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم للمحترفين بانطلاق مباريات الجولة العاشرة، وذلك من خلال 3 مباريات على النحو الآتي:
تنطلق المباراة بين ضمك والوحدة في تمام الساعة الـ3.30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (أبها).
يدخل ضمك المباراة ولديه 16 نقطة، ويحتل المركز السادس، بينما يملك الوحدة 7 نقاط فقط، ويحتل المركز الـ12.
يلتقي الفريقان في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
ويحتل العدالة المركز الـ14 بجدول دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط فقط، في حين يملك أبها 13 نقطة، ويحتل المركز الثامن.
يواجه الاتفاق نظيره الخليج في تمام الساعة الـ8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب محمد بن فهد بالدمام.
يدخل الاتفاق اللقاء وهو يملك 10 نقاط، ويحتل المركز العاشر، بينما يمتلك الخليج 4 نقاط، ويحتل المركز الـ15 (قبل الأخير).