رابطة الدوري السعودي: نستغرب تصريح "رئيس الفيحاء" بعدم علمه بتأجيل مباراة الهلال

أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنها تستغرب ما ورد في تصريحات رئيس نادي الفيحاء، عن عدم علمه بتأجيل مباراة فريقه أمام نادي الهلال مسبقًا؛ مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وشددت على أن المساواة والعدالة في التعامل مع جميع الأندية يعتبر من المبادئ الأساسية في جميع أعمال الرابطة.
وقالت الرابطة: إشارة إلى ما أثير من تداول حول تأجيل مباراة الفيحاء والهلال ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، والتي كانت مجدولة يوم الأربعاء 15 فبراير، وما صرّح به رئيس نادي الفيحاء عبدالله أبانمي حول عدم التواصل مع النادي للتشاور قبل صدور قرار تأجيل موعد المباراة المذكورة؛ فنوضح أن الرابطة تَلَقّت في يوم 8 فبراير طلبًا من نادي الهلال بتأجيل مباراته أمام الفيحاء ضمن الجولة الـ17، وتمت إحالة الطلب كما هو معتاد للجنة المسابقات لمناقشته ووضع الخيارات المناسبة للتأجيل.
وأضافت: ورد لسكرتير لجنة المسابقات يوم الأحد 12 فـبراير الـساعة (6:43 مساءً) اتصال من رئيس نادي الفيحاء يستفسر عما إذا كانت المباراة ستؤجل أم لا وتم الرد عليه بأنها ستؤجل، وبالفعل تم اتخاذ قرار التأجيل من لجنة المسابقات بالرابطة.
وأردفت: في (الساعة 11:30) صباح يوم الاثنين 13 فبراير، أجرى سكرتير لجنة المسابقات اتصالًا هاتفيًّا برئيس نادي الفيحاء لإبلاغه بأنه سيتم إرسال إيميل التأجيل، ولم يبدِ رئيس النادي أي ملاحظة أو اعتراض على ذلك، وبعد أن تم إرسال الإيميل (الساعة 12:43) ظهرًا، ورد اتصال من نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء لنائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين (الساعة 2:00 ظهرًا) يطلب فيه التعديل على صياغة توجيه الإيميل دون أي اعتراض أو ملاحظة على مسألة التأجيل، وقد تم تلبية طلبه وإرسال ذلك الساعة الخامسة عصرًا في يوم الاثنين 13 فبراير.