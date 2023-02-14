رابطة الدوري السعودي: نستغرب تصريح "رئيس الفيحاء" بعدم علمه بتأجيل مباراة الهلال

وأردفت: في (الساعة 11:30) صباح يوم الاثنين 13 فبراير، أجرى سكرتير لجنة المسابقات اتصالًا هاتفيًّا برئيس نادي الفيحاء لإبلاغه بأنه سيتم إرسال إيميل التأجيل، ولم يبدِ رئيس النادي أي ملاحظة أو اعتراض على ذلك، وبعد أن تم إرسال الإيميل (الساعة 12:43) ظهرًا، ورد اتصال من نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء لنائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين (الساعة 2:00 ظهرًا) يطلب فيه التعديل على صياغة توجيه الإيميل دون أي اعتراض أو ملاحظة على مسألة التأجيل، وقد تم تلبية طلبه وإرسال ذلك الساعة الخامسة عصرًا في يوم الاثنين 13 فبراير.