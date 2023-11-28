أندية سعودية وإيطالية وتركية تتنافس لضم "توماس بارتي"

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام أندية سعودية بالتعاقد مع لاعب أرسنال الإنجليزي الغاني توماس بارتي، خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تلك التقارير، فإن أندية سعودية وإيطالية وتركية، أبدت اهتمامها بضم لاعب خط وسط أرسنال والمنتخب الغاني.
وأفادت تقارير أخرى بأن مسؤولي النادي الإنجليزي يفكرون في السماح لـ"بارتي" بمغادرة الفريق، مشيرة إلى أن أرسنال ينتظر عرضًا مناسبًا للاعب الغاني.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن الأهلي والاتفاق، يخططان للتعاقد مع توماس الذي ينتهي عقده في يونيو 2025، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وسبق أن أبدى النادي الأهلي، اهتمامه بلاعب أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن مسؤولي النادي الإنجليزي رفضوا الاستغناء عن خدماته.
يلعب توماس بارتي، البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي أرسنال الإنجليزي منذ 2020، قادمًا من أتليتكو مدريد الإسباني، الذي لعب له في الفترة من 2015، وحتى 2020، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو.