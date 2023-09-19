رياضة

الشباب يواصل تحضيراته للقاء الحزم "دورياً" الشباب يواصل تحضيراته للقاء الحزم "دوريًا"

لاعبو الشباب خلال التدريبات
لاعبو الشباب خلال التدريبات

بحضور رئيس النادي المكلف خليف الهويشان، أدى الفريق الكروي الأول، مساء اليوم الثلاثاء، الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف، استعدادًا لمواجهة فريق الحزم يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

استهل المدرب التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية التي اعتمدها للقاء، تلاها بمناورة تكتيكية في كامل الملعب خصصها لتنفيذ النهج التكتيكي الذي سيطبقه اللاعبون في المباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.

نادي النصر
نادي الحزم
دوري روشن السعودي للمحترفين

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