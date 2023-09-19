الشباب يواصل تحضيراته للقاء الحزم "دورياً" الشباب يواصل تحضيراته للقاء الحزم "دوريًا"

بحضور رئيس النادي المكلف خليف الهويشان، أدى الفريق الكروي الأول، مساء اليوم الثلاثاء، الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف، استعدادًا لمواجهة فريق الحزم يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة في دوري روشن السعودي للمحترفين.