خالد الطريس يقود مباراة افتتاح الموسم الجديد بين الأهلي والحزم

وعيّن اتحاد الكرة طاقمًا بقيادة الحكم خالد الطريس، الذي سيتولى إدارة اللقاء حكمًا للساحة، على أن يعاونه عمر الجمل مساعد أول، وهشام الرفاعي مساعد ثانٍ، فيما يتولى الإشراف على غرفة الفيديو شكري الحنفوش، وبمساعدة من علي العلي.