خالد الطريس يقود مباراة افتتاح الموسم الجديد بين الأهلي والحزم

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة المباراة الافتتاحية من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2023م لطاقم تحكيم سعودي.
وعيّن اتحاد الكرة طاقمًا بقيادة الحكم خالد الطريس، الذي سيتولى إدارة اللقاء حكمًا للساحة، على أن يعاونه عمر الجمل مساعد أول، وهشام الرفاعي مساعد ثانٍ، فيما يتولى الإشراف على غرفة الفيديو شكري الحنفوش، وبمساعدة من علي العلي.
ويقص الفريقان العائدان لدوري للمحترفين الأهلي والحزم، شريط مباريات الموسم مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وذلك عند تمام الساعة التاسعة مساءً.
الجدير ذكره أن تذاكر المباراة نفذت بالكامل بعد ساعات قليلة من طرحها للبيع حسبما أعلن نادي الأهلي مستضيف المواجهة.