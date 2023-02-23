في "جولة يوم التأسيس".. الوقت القاتل يمنح التعاون التعادل مع الفيحاء
حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق التعاون الأول لكرة القدم وضيفه الفيحاء بهدف لمثله، والتي أقيمت عصر يوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين المسماة "جولة التأسيس".
بادر الضيوف بافتتاح النتيجة عن طريق المحترف المقدوني ألكسندر ترايكوفسكي، بعد أن حوّل العرضية المميزة من النيجيري أنطوني نواكايمي إلى هدف جميل عند الدقيقة 31 من مجريات الشوط الأول.
وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة تمكن التعاون من إدراك التعادل عن طريق مدافعه حسن كادش، مستغلاً تمريرة رأسية من أدينالدو بيريرا، حولها برأسه داخل الشباك عند الدقيقة 090+4).
بهذه النتيجة عزز التعاون مركزه الخامس برصيد 31 نقطة، في حين رفع الفيحاء رصيده 20 نقطة احتل من خلالها المركز العاشر، علماً أنه يملك مباراة مؤجلة مع الهلال من الجولة 17.