في "جولة يوم التأسيس".. الوقت القاتل يمنح التعاون التعادل مع الفيحاء

حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق التعاون الأول لكرة القدم وضيفه الفيحاء بهدف لمثله، والتي أقيمت عصر يوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين المسماة "جولة التأسيس".