دورة الألعاب السعودية 2022.. ختام منافسات الجودو وانطلاق منافسات كرة السلة للسيدات

وأحرز نادي أُحُد لقب كرة السلة للرجال، بعد فوزه المثير أمس على نظيره الاتحاد بنتيجة 79-65، في المباراة التي أقيمت في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بعدما تمكّن لاعبو أُحد من امتصاص البداية القوية لفريق الاتحاد، والذين أنهوا الربع الأول للمباراة متقدمين بفارق 20 نقطة، إلا أن خبرات لاعبو فريق أُحُد مكّنتهم من العودة في النتيجة والتفوق في باقي فترات المباراة ليحسموا النتيجة في الربع الرابع، رغم المحاولات المتعددة للاعبي فريق الاتحاد، والذين كانوا نداً قوياً طوال أوقات المباراة.