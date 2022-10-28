دورة الألعاب السعودية 2022.. ختام منافسات الجودو وانطلاق منافسات كرة السلة للسيدات

اختتمت، مساء أمس الخميس، منافسات كرة السلة للرجال ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، أكبر حدث رياضي وطني، والتي تستضيفها العاصمة الرياض، وتستمر منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر المقبل.
وأحرز نادي أُحُد لقب كرة السلة للرجال، بعد فوزه المثير أمس على نظيره الاتحاد بنتيجة 79-65، في المباراة التي أقيمت في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بعدما تمكّن لاعبو أُحد من امتصاص البداية القوية لفريق الاتحاد، والذين أنهوا الربع الأول للمباراة متقدمين بفارق 20 نقطة، إلا أن خبرات لاعبو فريق أُحُد مكّنتهم من العودة في النتيجة والتفوق في باقي فترات المباراة ليحسموا النتيجة في الربع الرابع، رغم المحاولات المتعددة للاعبي فريق الاتحاد، والذين كانوا نداً قوياً طوال أوقات المباراة.
وبهذه النتيجة، أحرز فريق أُحد أول ميدالية ذهبية للألعاب الجماعية ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية، وجاء فريق الاتحاد في المركز الثاني، فيما أحرز فريق الفتح المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما حسم مباراته أمس أمام الوحدة.
وانطلقت في صالة نادي الهلال، منافسات كرة السلة للسيدات، حيث أقيمت مباراتان صباح اليوم ضمن المجموعة الأولى، وتمكّنت لاعبات نادي جدة يونايتد من تحقيق فوز عريض على نادي الرياض بنتيجة 51 - 32، وفي المباراة الثانية بين فريقي النصر والشعلة، تمكنت لاعبات نادي النصر من تحويل تأخرهن وقلب النتيجة في الربع الرابع، لينهوا المباراة بنتيجة 62-47، وستقام بعد ظهر اليوم مباراتان ضمن المجموعة الثانية بين أبها والاتحاد، الوحدة والهلال.
وشهدت مباريات كرة السلة للسيدات حضور وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، والذي أعرب في تصريحات تلفزيونية لقناة SSC، عن فخره بتنظيم الألعاب السعودية ودورها الهام في دفع الجهود لتعزيز بناء مجتمع صحي، وتسليط الضوء على المواهب الرياضية الشابة في المملكة، مشيرًا إلى أن حجم المشاركين والمتابعين للحدث يجسّد الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للقطاع الرياضي، مؤكدًا أن الألعاب السعودية تعكس صورة متميزة عن المملكة، وتسهم في بناء الحماس بين المشاركين، وأيضًا الجماهير المتابعة للحدث.
وحول شعار الدورة "كلنا أبطال"، قال: "أقول للعالم إن كل سعودي وسعودية بطل وبطلة في كل المجالات، سواء في الرياضة أو التعليم أو العمل الإنساني أو الإبداع، وكل مواطن ومواطنة بطل وبطلة يفتخر بهم الوطن، وهو ما ينعكس في رؤية المملكة 2030 وتوجيهات قيادتنا الحكيمة الرامية إلى بناء مجتمع متلاحم ومتحمس ومتفائل ومبدع، وهذا ما نشاهده في جميع المناسبات في المملكة".
وفي صالة جامعة الملك سعود، اختتمت صباح اليوم الجمعة منافسات الجودو للسيدات، وضمن منافسات وزن 63 كجم، أحرزت اللاعبة لمياء الفهدي، المركز الأول والميدالية الذهبية، تلتها اللاعبة غادة العتيق في المركز الثاني والميدالية الفضية، ثم اللاعبتان ريما السديري ورغد الزهراني في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين السيد توماس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو.
وفي منافسات فوق 63 كجم، أحرزت اللاعبة تهاني القحطاني، المركز الأول والميدالية الذهبية، تلتها موضى هارون في المركز الثاني والميدالية الفضية، ثم اللاعبتان في السلبود ومزون إبراهيم في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين السيد عبيد العنزي، رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو.
وكانت منافسات الجودو للرجال قد اختتمت مساء أمس، حيث أحرز لاعب نادي قلوة على منياوي الميدالية الذهبية والمركز الأول في وزن 60 كجم، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية زميله في الفريق عبدالعزيز بوشناق، وجاء اللاعبان عبدالرحمن الصيعري من نادي الشباب وبدر المالكي من نادي وج في المركز الثالث، وتوّج الفائزين أحمد الجوهر، عضو مجلس إدارة ورئيس مجلس المدربين في الاتحاد السعودي للجودو.
وفي وزن 66 كجم، أحرز لاعب نادي الوحدة عبدالإله الجيزاني الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه زميله في الفريق مؤنس هوساوي في المركز الثاني، وحلّ اللاعبان عبدالله الفرايضي لاعب الشباب، وعبدالعزيز البيشي لاعب الوحدة في المركز الثالث، وتوّج الفائزين حسين المالكي نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو.
وبعد منافسة محتدمة وقوية في وزن 73 كجم، حقق لاعب الوحدة سليمان الحماد الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه في المركز الثاني لاعب الشباب جواد سرديدي، وجاء اللاعبان على مجرشي من نادي القادسية وياسر عيّاد من نادي الوحدة، في المركز الثالث، وتوّج الفائزين محمد الميمني المشرف العام على منطقة مكة المكرمة وعضو في الاتحاد الدولي للجودو.
وفي وزن 90 كجم، تمكّن لاعب قلوة محمد الحربي من حسم المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما جاء لاعب الوحدة عيسى مجرشي في المركز الثاني، وحلّ لاعبا نادي الوحدة عبدالرحمن الحازمي، وعبدالله خضري في المركز الثالث، وتّوج اللاعبين الفائزين ناصر الغنام الأمين العام لاتحاد الجودو.
وفي وزن فوق 90 كجم، أحرز لاعب الوحدة نايف مزيو الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه لاعب نادي الطائي راشد زيدان في المركز الثاني، وجاء اللاعبان سعود منيع لاعب الشباب، وعبدالكريم البيشي لاعب القادسية، في المركز الثالث، وتوّج الفائزين مرزوق محمد علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو.
وعلى ملاعب نادي الرياض للجولف، انطلقت صباح اليوم منافسات الجولف بمشاركة 38 لاعبًا ولاعبة، ومن المقرر أن تتواصل المنافسات حتى غد السبت، كما تواصلت صباح اليوم منافسات البادل التي يستضيفها مركز "بادل إن" بمشاركة 32 فريقًا للرجال والسيدات، وتستكمل اليوم منافسات الأدوار التمهيدية، ومباريات الدور ربع النهائي.
كما تواصلت مباريات دور المجموعات لمنافسات كرة الهدف لذوي الإعاقة، والتي تستضيفها صالة اللجنة البارالمبية السعودية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وأقيمت مباراتان صباح اليوم، حيث واصل فريق الباحة تصدره للمجموعة الأولى وحسم تأهله للدور نصف النهائي بفوزه على فريق الرياض بنتيجة 11-4، وفي المباراة الثانية، حقق فريق الجوف الفوز على فريق الطائف بنتيجة 11-7، وستقام مباراتان بعد ظهر اليوم بين القصيم وحائل، الرس وعسير.