قدّم الشكر لولاة الأمر على الدعم الكبير لقطاع الرياضية .. أمير نجران يهنئ مجلسي إدارة ناديي الأخدود ونجران

أعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما تحظى به الرياضة من دعم سخي ورعاية كريمة، لتحقيق التميّز الرياضي محليًّا وعالميًّا، وسط بيئة صحية واجتماعية متميزة، كما شكر وزير الرياضة على جهوده في تعزيز الحراك الرياضي بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء الأمير جلوي في مكتبه بالإمارة, مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة نجران ناصر بن عبدالعزيز الجنوبي يرافقه مجلسا إدارة ناديي الأخدود ونجران الجديدتين.
وهنأ أمير منطقة نجران مجلسي إدارة الناديين بتعيينهما، مؤكداً ثقته بنجاحهما في تحقيق تطلعات الجماهير الرياضية في المنطقة.