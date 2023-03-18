في ختام الجولة الـ21 من دوري روشن.. الشباب يقلب تأخره إلى تعادُل مثير مع الرائد

قلب فريق الشباب الأول لكرة القدم تأخره بثنائية في الشوط الأول إلى تعادل مثير مع مضيفه الرائد (2-2)، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ضمن الجولة الـ21 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.