في ختام الجولة الـ21 من دوري روشن.. الشباب يقلب تأخره إلى تعادُل مثير مع الرائد

قلب فريق الشباب الأول لكرة القدم تأخره بثنائية في الشوط الأول إلى تعادل مثير مع مضيفه الرائد (2-2)، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ضمن الجولة الـ21 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر أصحاب الضيافة بافتتاح التسجيل عن طريق جوليو تفاريس منذ الدقيقة الـ25 بعد أن حول عرضية المغربي كريم البركاوي إلى داخل الشباك، وأضاف زميله الروماني ألكسندر متريتا الهدف الثاني في الدقيقة الـ37 من تصويبة من داخل منطقة الجزاء.
وتمكن الدولي البولندي كريتشوفياك من تقليص النتيجة للشباب من تصويبة قوية من على حافة منطقة الجزاء عند الدقيقة الـ58، ونجح الدولي الغابوني أرون بوبيندزا من تعديل النتيجة بتصويبة قوية في الدقيقة الـ75 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 44 نقطة معززًا مركزه الثالث، بينما رفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة وضعته بالمركز التاسع.