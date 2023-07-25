كأس الملك سلمان للأندية على قنوات SSC.. حصرياً على باقة الرياضة من "شاهد" وGoBX

تبث مباريات البطولة عبر قنوات SSC حصرياً على باقة الرياضة من "شاهد"، وجهاز GOBX، فيما يُخصص أستوديو تحليلي لكل مباراة مع عدد من نجوم التحليل الرياضي، ومجموعة من أبرز المعلقين الذي يأتي من بينهم: فهد العتيبي من السعودية، وفارس عوض من الإمارات، وبلال علام من مصر، ورؤوف خليف من تونس.