كأس الملك سلمان للأندية على قنوات SSC.. حصرياً على باقة الرياضة من "شاهد" وGoBX

في جو من المتعة والإثارة الكروية، يتنافس 16 فريقاً عربياً على بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وذلك في الفترة الممتدة من 27 يوليو الجاري وحتى 12أغسطس، حيث تقام المباريات في ثلاث مدن سعودية هي الطائف وأبها والباحة.
تبث مباريات البطولة عبر قنوات SSC حصرياً على باقة الرياضة من "شاهد"، وجهاز GOBX، فيما يُخصص أستوديو تحليلي لكل مباراة مع عدد من نجوم التحليل الرياضي، ومجموعة من أبرز المعلقين الذي يأتي من بينهم: فهد العتيبي من السعودية، وفارس عوض من الإمارات، وبلال علام من مصر، ورؤوف خليف من تونس.
في موازاة ذلك، يُبث برنامج يومي من مدينة أبها لتسليط الضوء على أبرز مجريات البطولة وأحداثها.
جدير بالذكر أن الفرق العربية المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية هي:
1. النصر السعودي
2. الشباب السعودي
3. السد القطري
4. الوداد الرياضي المغربي
5. الصفاقسي التونسي
6. الشرطة العراقي
7. الأهلي طرابلس الليبي
8. الهلال السعودي
9. الترجي الرياضي التونسي
10. الاتحاد السعودي
11. الشباب الرياضي لبلوزداد الجزائري
12. الرجاء الرياضي المغربي
13. الزمالك المصري
14. الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي
15. الكويت الكويتي
16. الوحدة الإماراتي