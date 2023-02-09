دوري روشن للمحترفين .. الاتحاد أمام العدالة و(فارق النقطة) يشعل مواجهة الطائي والاتفاق

تستكمل غدًا الجمعة باقي مباريات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام 4 مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل.
يدخل الطائي المباراة ولديه 18 نقطة ويحتل المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي الاتفاق بالمركز التاسع ولديه 19 نقطة.
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة.
يُشارك الرائد باللقاء وهو بالمركز الـ12 ويمتلك 16 نقطة، فى حين يحتل أبها المركز السابع ويملك 22 نقطة.
تُقام المباراة بين ضمك والفيحاء أيضًا في تمام الساعه الـ4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.
يدخل ضمك وهو يحتل المركز الثامن ويمتلك 21 نقطة، بينما يأتي الفيحاء بالمركز الـ11 ويقع بالمركز 18 نقطة.
يواجه الاتحاد نظيره العدالة فى تمام الساعة الـ8.30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
يُشارك الاتحاد بالمباراة ولديه 34 ويحتل المركز الثالث، في حين يقع العدالة بالمركز الـ15 (قبل الأخير) ولديه 15 نقطة.