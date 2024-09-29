توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للهجن

واتفق الجانبان على إعداد وتنفيذ 16 برنامجًا ونشاطًا تثقيفيًّا في رياضة الهجن تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام في جميع الإدارات التعليمية، وتصميم وتنفيذ 16 برنامجًا تدريبيًّا لمنسوبي ومنسوبات التعليم العام كمدربين لرياضة الهجن، إلى جانب تنظيم زيارات لطلبة التعليم العام لحضور مهرجانات وسباقات الهجن، وتنظيم سباقات للهجن مخصصة للطلبة، كما تقرّر تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون، وإعداد خطة عمل مفصلة، بما يضمن تنفيذ بنود الاتفاقية.