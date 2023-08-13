دوري روشن: عبر بوابة الوحدة.. الرياض ينطلق بانتصار أول

حقَّق فريق الرياض الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على ضيفه الوحدة بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، بقيادة الحكم ممدوح آل شهدان.
هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة الـ17 عن طريق اللاعب "موسونا" من خلال كرة مرتدة سريعة.
ولم تكن الدقائق المتبقية كافية لتعديل النتيجة بالنسبة لفرسان مكة؛ لينتهي اللقاء بانتصار الرياض.
وبتلك النتيجة حصد أحمر العاصمة أول ثلاث نقاط له في مسيرة العودة لدوري الأضواء.