دوري روشن: عبر بوابة الوحدة.. الرياض ينطلق بانتصار أول

حقَّق فريق الرياض الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على ضيفه الوحدة بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، بقيادة الحكم ممدوح آل شهدان.