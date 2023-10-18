الاتحاد يكثف تحضيراته لمواجهة التعاون.. و"كادش" يشارك في التدريبات الجماعية

وكان "كادش" قد استبعد من معسكر الأخضر في مدينة لاقوس البرتغالية، بعد إصابته في العضلة الضامَّة، حيث سمح له بالعودة إلى جدة بعد الاطلاع على التقرير الطبي الخاص به، الذي أكَّد عدم الاستفادة منه.