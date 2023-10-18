الاتحاد يكثف تحضيراته لمواجهة التعاون.. و"كادش" يشارك في التدريبات الجماعية

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مشاركة الدولي حسن كادش، في التدريبات الجماعية، بعد أن أنهى برنامجه العلاجي، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الأخضر، ضمن فترة التوقف لأيام فيفا الدولية.
وكان "كادش" قد استبعد من معسكر الأخضر في مدينة لاقوس البرتغالية، بعد إصابته في العضلة الضامَّة، حيث سمح له بالعودة إلى جدة بعد الاطلاع على التقرير الطبي الخاص به، الذي أكَّد عدم الاستفادة منه.
ويستعد أصفر الغربية لمواجهة نظيره التعاون، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي.