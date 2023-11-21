"غلوب سوكر 2023"… الهلال والاتحاد ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادٍ في العالم

وضمت قائمة المرشحين لأفضل نادٍ في العالم كلًا من: الهلال والاتحاد، أرسنال، نابولي، برشلونة، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي إنتر ميلان، بوكا جونيورز، باريس سان جيرمان، روما، الأهلي المصري ،إشبيلية، والوداد البيضاوي المغربي.