الاتحاد يواصل التحضير للقاء الاتفاق .. بمشاركة الدوليين

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته الاعتيادية، تأهبًا لملاقاة الاتفاق يوم الجمعـة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.