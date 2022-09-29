انطلاق البرنامج الرسمي لتدريب المتطوعين في كأس العالم قطر 2022

توزيع المشاركين

وجرى توزيع المشاركين حسب أدوارهم في الجوانب التشغيلية خلال البطولة، وسيتلقون تدريباً عاماً وآخر يركز على مهامهم المحددة في المونديال، مع تقديم حصص تدريب إضافية عبر منصة التعليم الإلكتروني تتراوح مدتها من 15 إلى 30 دقيقة، بينما يشارك قادة الفرق في تدريب خاص من خلال ورش عمل تركز على جوانب محددة مثل التحفيز والتواصل الفعال. ويلتزم كل متطوع بالعمل 10 نوبات على الأقل طوال فترة البطولة، وقد باشر الكثير منهم نوبات العمل، حيث سبق لهم تقديم الدعم في العديد من العمليات التشغيلية، بما فيها مساعدة الموظفين، والتدريب، وإصدار التصاريح، ما أكسبهم خبرات عملية قيّمة.