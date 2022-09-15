بهدفي "حمدالله" .. "الاتحاد" يعبر "الخليج" ويخطف الوصافة من النصر

واصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ، نتائجه المميزة بعدما تغلب مساء اليوم على الخليج في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة بفوز الاتحاد بهدفين نظيفين.
هدفا الفوز سجلهما المحترف المغربي في صفوف الفريق ، اللاعب عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة والدقيقة 70 وكان هناك هدف ثالث لنفس اللاعب في الدقيقة 75 بيد أن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية الـ VAR.
يذكر أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب الخليج حازم الزهراني في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة يرفع الاتحاد رصيده للنقطة رقم 10 (بعد أن خطف الوصافة من النصر) في حين توقف رصيد الخليج عند نقطة واحدة.