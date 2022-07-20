أخضر الشباب يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على نظيره الموريتاني

يذكر أن المنتخب السعودي الشاب هو حامل لقب البطولة، ويتطلع إلى حفاظه على اللقب، لا سيما بعد أن افتتح مشواره في هذه النسخة من البطولة بهذا الفوز، الذي سيمنحه حافزاً جيداً ومعنويات مرتفعة قبل خوض غمار الجولة الثانية المزمع أن يواجه فيها المنتخب العراقي الثلاثاء الموافق 26 من شهر يوليو الجاري.