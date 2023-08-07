«سرج للاستثمارات الرياضية» راعٍ ذهبي لنادي الاتحاد السعودي

وبهذه المناسبة تحدث الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد عبدالوهاب عابد قائلاً: "وقعنا اليوم عقد رعاية مع شركة وطنية تهدف للمساهمة في مسيرة تطور الرياضة السعودية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي جانباً كبيراً من اهتمامها للقطاع الرياضي وتحقيق طموحات شباب وفتيات الوطن. من جانبنا في نادي الاتحاد نؤكد بأن كافة إمكانيات النادي مسخّرة لخدمة شركاء ورعاة النادي لتحقيق أهدافهم الاستثمارية، والاستفادة من الشعبية الجماهيرية الجارفة، والمكانة المرموقة لعميد الأندية السعودية، وممثلها في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة".