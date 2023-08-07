«سرج للاستثمارات الرياضية» راعٍ ذهبي لنادي الاتحاد السعودي

وقع نادي الاتحاد عقد رعاية ذهبية مع شركة "سرج للاستثمارات الرياضية" (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة)، وتشمل الرعاية، وضع شعار شركة "سرج للاستثمارات الرياضية" على قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بالإضافة إلى مجموعة من حقوق تسويق العلامة التجارية.
وبهذه المناسبة تحدث الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد عبدالوهاب عابد قائلاً: "وقعنا اليوم عقد رعاية مع شركة وطنية تهدف للمساهمة في مسيرة تطور الرياضة السعودية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي جانباً كبيراً من اهتمامها للقطاع الرياضي وتحقيق طموحات شباب وفتيات الوطن. من جانبنا في نادي الاتحاد نؤكد بأن كافة إمكانيات النادي مسخّرة لخدمة شركاء ورعاة النادي لتحقيق أهدافهم الاستثمارية، والاستفادة من الشعبية الجماهيرية الجارفة، والمكانة المرموقة لعميد الأندية السعودية، وممثلها في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة".
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "سرج للاستثمارات الرياضية" بندر بن مقرن: "يسعدنا الإعلان عن رعاية شركة سرج للاستثمارات الرياضية لنادي الاتحاد، حامل لقب دوري روشن، وصاحب الشعبية الجماهيرية الكبيرة. وتمثل جميع هذه الجوانب ركائز أساسية تستند إليها شركة سرج للاستثمارات الرياضية في سعيها لتطوير قطاع رياضي عالمي المستوى في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".