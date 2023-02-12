لاعب النصر "رونالدو" ينافس على جائزة الهدف الأجمل.. في الجولة 16 من دوري روشن

ينافس لاعب النصر النجم البرتغالي"كريستيانو رونالدو" على جائزة الهدف الأجمل في الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي (الجاري).
وأعلنت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين اليوم الأحد ،عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 16 من المسابقة.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي يضم كلاً من (تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى)، على الهدف الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمرمى الوحدة.
واختارت اللجنة أيضاً هدف "رومارينيو" لاعب الاتحاد بمرمى العدالة، والذي سجله بمقصية رائعة ، ليكون واحداً من أجمل الأهداف في تاريخ دوري المحترفين.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف لاعب أبها نواف الصعدي في مرمى الرائد ، والذي سجله بتصويبة لولبية جميلة استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الرائد.
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.