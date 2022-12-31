دوري روشن السعودي: "الاتحاد" يتخطى "أبها" ويقفز للوصافة

نجح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في التغلب على شقيقه أبها، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها .