دوري روشن السعودي: "الاتحاد" يتخطى "أبها" ويقفز للوصافة

نجح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في التغلب على شقيقه أبها، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها .
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتحاد بهدفين لهدف، في مباراة الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
أهداف المباراة سجلها اللاعب عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 25، ثم أضاف رومارينهو الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 51 قبل أن يقلص الفارق اللاعب صالح العمري النتيجة بهدف لصالح أبها عند الدقيقة 72 .
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة وقم 24 في المركز الثاني. في حين توقف رصيد أبها عند النقطة رقم 16.