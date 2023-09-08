"فيفا" الأندية السعودية تحتلّ المركزَ الثاني في الإنفاق بالميركاتو الصيفي

وفي هذا الصدد قال إيميليو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية بالفيفا: "تربعت إنجلترا على عرش الانتقالات الدولية في فترة التسجيل لمنتصف العام 2023، فبلغت قيمة رسوم الانتقالات فيها 1.98 مليار دولار أمريكي؛ حيث وصل عدد صفقات الشراء إلى 449، والبيع 514، أما ألمانيا فقد حقّقت المركز الأول من حيث المداخيل الناتجة عن رسوم الانتقالات "1.11 مليار دولار أمريكي"، وهي المرة الأولى التي تتخطّى فيها الأرباح التي حقّقتها الأندية التابعة لاتحاد وطني واحد عتبة المليار دولار أمريكي في فترة منتصف العام.