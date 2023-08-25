الشباب يواصل السقوط بتعادله مع ضيفه ضمك

فشل فريق الشباب في تحقيق الفوز للجولة الثالثة على التوالي؛ وذلك بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه فريق ضمك بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
بادر الضيوف بافتتاح باب التسجيل عن طريق الكاميروني جورج كيفن نكودو في الدقيقة الـ71 من كرة حرة ثابتة، صوبها بدقة في شباك الحارس الكوري الجنوبي سيونغ غيو كيم.
ورفض النجم فهد المولد خروج فريقه خاسرًا؛ إذ تمكن من إدراك التعادل في الوقت القاتل، وبالتحديد في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
وبهذا التعادل وصل الشباب للنقطة الثانية من تعادلين وخسارة؛ ليقبع بالمركز الرابع عشر، في حين رفع ضمك رصيده لنقطتين؛ احتل بهما المركز الثالث عشر.