الشباب يواصل السقوط بتعادله مع ضيفه ضمك

فشل فريق الشباب في تحقيق الفوز للجولة الثالثة على التوالي؛ وذلك بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه فريق ضمك بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.