تونس تواجه البرازيل وديًّا.. والمكسيك تلاقي العراق استعدادًا لمواجهة الأخضر بالمونديال

ستخوض تونس مباراة ودية أمام البرازيل في 27 سبتمبر الحالي على ملعب "بارك دي برانس" الخاص بنادي باريس سان جيرمان؛ استعدادًا لكأس العالم FIFA قطر 2022، وهي المواجهة الثانية بينهما؛ حيث تعود آخر مقابلة جمعت بينهما إلى 6 يونيو 1973، التي انتهت بفوز البرازيل.