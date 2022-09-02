تونس تواجه البرازيل وديًّا.. والمكسيك تلاقي العراق استعدادًا لمواجهة الأخضر بالمونديال

ستخوض تونس مباراة ودية أمام البرازيل في 27 سبتمبر الحالي على ملعب "بارك دي برانس" الخاص بنادي باريس سان جيرمان؛ استعدادًا لكأس العالم FIFA قطر 2022، وهي المواجهة الثانية بينهما؛ حيث تعود آخر مقابلة جمعت بينهما إلى 6 يونيو 1973، التي انتهت بفوز البرازيل.
وتخوض البرازيل مباراة أخرى في فرنسا ضد غانا في 23 من ذات الشهر، على ملعب "أوسيان" في مدينة لوهافر.
في المقابل يدخل "نسور قرطاج" أول معسكر في تونس منتصف سبتمبر الحالي، ثم يخوض مباراة ودية في 23 منه أشارت تقارير صحافية إلى أنها قد تكون ضد منتخب جزر القمر في فرنسا.
وتخوض تونس نهائيات كأس العالم في قطر ضمن مجموعة واحدة مع فرنسا والدنمارك وأستراليا؛ حيث تأمل في مشاركتها السادسة التأهل للمرّة الأولى إلى الدور الثاني.
أما البرازيل فوقعت في مجموعة تضم سويسرا والكاميرون وصربيا.
ويخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراة ودّيّة أمام نظيره المكسيكي في نوفمبر المقبل في إسبانيا، وذلك ضمن برنامج تحضيرات واستعدادات الأخير للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
ويلعب المنتخب المكسيكي في المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022 برفقة الأرجنتين والسعودية وبولندا، وتستهلّ المكسيك مشوارها في مونديال قطر بمواجهة بولندا في 22 نوفمبر على استاد 974.
وستكون المباراة الودية في إسبانيا المواجهة الثانية بين المنتخبين، بعد الأولى في مونديال المكسيك 1986 حين خسر المنتخب العراقي صفر-1 خلال مشاركته الأولى والوحيدة في النهائيات العالمية.
وأعلن المنتخب البلجيكي لكرة القدم عن إجراء مباراة ودية مع نظيره المصري في الكويت بتاريخ 18 نوفمبر استعدادًا لكأس العالم FIFA قطر 2022.
وأوقعت القرعة الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة إلى جانب المغرب وكرواتيا وكندا.
وستكون المباراة الأولى لمنتخب الشياطين الحمر في المونديال ضد أسود الأطلس الساعة الواحدة ظهرًا من يوم 23 نوفمبر على استاد البيت.