"كلوب" يعلق على إصابة محمد صلاح

علق يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، على الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق محمد صلاح أثناء مشاركته مع منتخب مصر ضد غانا، أمس الخميس، في بطولة كأس أمم إفريقيا.
وخرج صلاح في الدقيقة 43 من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، بعد شعوره بآلام على مستوى عضلة الفخذ اليسرى، ليرفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين، بعد تعادل بنفس النتيجة ضد موزمبيق، بينما حصدت غانا أول نقاطها بعد خسارة المباراة الافتتاحية ضد الرأس الأخضر بهدف لهدفين.
وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "ليس لدينا معلومة الآن لقد تحدثت مع محمد أمس، وأخبرني أنه شعر ببعض الألم.. تقييم هذا النوع من الإصابات يحتاج إلى فحوصات وما إلى ذلك".
وأضاف المدرب الألماني: "وهذا ما يفعله الجهاز الطبي في المنتخب المصري حاليًا، وبعدها سنعرف أكثر عن حجم الإصابة".