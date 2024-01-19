"كلوب" يعلق على إصابة محمد صلاح

وخرج صلاح في الدقيقة 43 من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، بعد شعوره بآلام على مستوى عضلة الفخذ اليسرى، ليرفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين، بعد تعادل بنفس النتيجة ضد موزمبيق، بينما حصدت غانا أول نقاطها بعد خسارة المباراة الافتتاحية ضد الرأس الأخضر بهدف لهدفين.