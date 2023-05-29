البرتغالي "خورخي خيسوس" يمتلك عرضًا لتدريب الأخضر السعودي

ويدرب خيسوس (68 عامًا)، حاليًا نادي فنربخشة التركي الذي تولى قيادته في 2022، وسبق له، تدريب عدة أندية أوروبية مثل بنفيكا، سبورتنج لشبونة، وفيتوريا دي غيماريش، وفلامنغو البرازيلي.