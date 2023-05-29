البرتغالي "خورخي خيسوس" يمتلك عرضًا لتدريب الأخضر السعودي

كشف الصحفي البرتغالى "برونو أندرادي" عن تلقي المدرب خورخي خيسوس، مدرب فنربخشة التركي عرضًا مليونيًا لتولي القيادة الفنية للمنتخب السعودي.
وشدد الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" أن خيسوس سيغادر فنربخشة، مشيرًا إلى أن نادي الهلال السعودي، وأولمبياكوس اليوناني مهتمان أيضًا بكسب خدمات المدرب البرتغالي.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رحيل الفرنسي هيرفي رينارد عن تدريب المنتخب السعودي، ليتولى قيادة المنتخب الفرنسي للسيدات.
وتولى خيسوس من قبل المسؤولية الفنية للهلال في 2018 قبل أن يرحل عن الفريق السعودي، بعد موسم واحد.
ويدرب خيسوس (68 عامًا)، حاليًا نادي فنربخشة التركي الذي تولى قيادته في 2022، وسبق له، تدريب عدة أندية أوروبية مثل بنفيكا، سبورتنج لشبونة، وفيتوريا دي غيماريش، وفلامنغو البرازيلي.