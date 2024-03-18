السعودي "عطية" يتوج ببطولة أبوظبي المفتوحة للجولف

وأضاف: لدينا عمل كبير في السعودية للارتقاء برياضة الجولف، والمستقبل سيكون مشرقاً بإذن الله"، لافتاً إلى أنه وزملاءه يجدون دعماً كبيراً إضافة للملاعب الرائعة وأفضل التقنيات المتوفرة لأجل تطوير اللعبة".