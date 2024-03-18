السعودي "عطية" يتوج ببطولة أبوظبي المفتوحة للجولف

حقق نجم المنتخب السعودي خالد عطية بطولة أبوظبي المفتوحة للجولف وسط مشاركة 44 لاعباً من جميع دول العالم.
وكان "عطية" الذي يحمل لقب البطولة الخليجية والعربية في المنافسات حقق التفوق بالوصول إلى سبع ضربات تحت المعدل.
وقال حول هذا الإنجاز: سعيد بما تم تحقيقه وما زال لديّ الكثير لأقدمه.
وأضاف: لدينا عمل كبير في السعودية للارتقاء برياضة الجولف، والمستقبل سيكون مشرقاً بإذن الله"، لافتاً إلى أنه وزملاءه يجدون دعماً كبيراً إضافة للملاعب الرائعة وأفضل التقنيات المتوفرة لأجل تطوير اللعبة".
وشكر "عطية" الإمارات على تنظيم هذه البطولة الرائعة، وكذلك الاتحاد السعودي للجولف على تفاعله الدائم مع الأحداث الرياضية الفاعلة.