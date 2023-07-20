الأحد المقبل أمام الكويت الكويتي.. الهلال يقدّم المدرب واللاعبين الجدد

كشف نادي الهلال عن موعد تقديم مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الأحد المقبل، البرتغالي "خيسوس"، ومواطنه روبن نيفيز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والصربي سيرجي سافيتش، الوافدين الجدد، إلى الجماهير؛ حسبما أعلن حساب النادي الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، الخميس.