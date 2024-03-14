الليلة.. الأهلي والنصر في قمة "كلاسيكو" الثأر

تستكمل مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة 24 من دوري روشن بثلاث مواجهات مرتقبة، لعل عنوان هذه الجولة قمة "الكلاسيكو" المنتظر، الذي يجمع الأهلي ونظيره النصر.
يحل النصر ضيفًا مزعجًا على نظيره الأهلي، في العاشرة من مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضة "الجوهرة المشعة" في جدة.
الأهلي بالأرض والجمهور يأمل مواصلة تقديم عروضه الإيجابية الفنية المقرونة بالنتائج الإيجابية أيضًا (المركز الثالث - 47 نقطة).
فيما يسعى النصر (الثاني - 53 نقطة) لمصالحة جماهيره وتسجيل انتصار آخر على الأهلي، وتجديد السباق نحو المتصدر "الهلال".
يُذكر أن مواجهة الرياض انتهت بفوز النصر 4 / 3.
يستضيف الطائي (المركز 16 -21 نقطة) نظيره الاتفاق (السادس - 34 نقطة) على ملعب الأمير عبد الله بن مساعد بن جلوي في حائل.
ويأمل الاتفاق عبور محطة الطائي والاقتراب أكثر من مربع الكبار، فيما يأمل الطائي خطف النقاط الثلاث من أجل تجاوز منطقة خطر الهبوط ولو مؤقتًا.
يحل الرياض (في المركز 15 - 23 نقطة) ضيفًا على نظيره الفيحاء (التاسع - 31 نقطة) في تمام العاشرة مساء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
مواجهة مهمة بالنسبة للرياض، الذي يطمح في العودة بنقاط المباراة الثلاث وتجاوز مراكز الخطر.