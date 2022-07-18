رياضة

بعد انسحاب الصين.. تعرّف على الدول المرشحة لاستضافة كأس آسيا 2023

الموعد النهائي لتقديم وثائق الترشيح قبل 31 أغسطس وإعلان المنظم 17 أكتوبر
بعد انسحاب الصين.. تعرّف على الدول المرشحة لاستضافة كأس آسيا 2023
سبق
سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدول المرشحة لاستضافة كأس آسيا 2032، بعد انسحاب الصين.

وأبدت 4 دول اهتمامها باستضافة بطولة كأس آسيا 2023، وهي: (قطر، إندونيسيا، أستراليا، كوريا الجنوبية).

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد أنه وفقاً لنظام عملية طلبات الاستضافة، فقد تم توزيع تعليمات طلبات الاستضافة على الاتحادات الوطنية يوم 17 يوليو 2022، وسيكون الموعد النهائي أمام الاتحادات الوطنية المتنافسة لتقديم وثائق الترشيح قبل 31 أغسطس 2022.

وأضاف الاتحاد أن بعد ذلك، سيتم عمل تقييم شامل للملفات المتنافسة، من قِبل الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل أن يتم اتخاذ الاختيار والإعلان عن الدولة المضيفة للنهائيات من قِبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتاريخ 17 أكتوبر 2022.

وكانت الصين قد أعلنت تخليها عن استضافة البطولة بعد جائحة كورونا، وعدم جاهزيتها لاستضافة الحدث القاري.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
الصين
كأس آسيا 2032

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org