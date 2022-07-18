بعد انسحاب الصين.. تعرّف على الدول المرشحة لاستضافة كأس آسيا 2023

وأضاف الاتحاد أن بعد ذلك، سيتم عمل تقييم شامل للملفات المتنافسة، من قِبل الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل أن يتم اتخاذ الاختيار والإعلان عن الدولة المضيفة للنهائيات من قِبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتاريخ 17 أكتوبر 2022.